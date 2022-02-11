Зеленский встретился с главой ОБСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский в Харькове провел встречу с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и главой МИД Польши Збигневом Рау. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

По словам Зеленского, он обсудил с главой ОБСЕ мирный процесс и ситуацию с безопасностью. «Ожидаем активизации работы ТКГ и беспрепятственное и полное выполнение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для обеспечения мира в Донбассе», — написал глава государства.

11 февраля Зеленский прибыл в Харьков для участия в Конгрессе местных и региональных властей, а также выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Рау приехал на Украину днем ранее. В ходе своего визита в страну он запланировал посетить Донбасс, чтобы проинспектировать ситуацию с гуманитарным положением и безопасностью.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ не быть пассивно-нейтральной и проявлять активность и решительность в защите тех положений, для которых организация была создана.

