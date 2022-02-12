Минобороны России из-за инцидента с подлодкой вызвало военного атташе США
Минобороны вызвало военного атташе США из-за нарушения территориальных вод России
В Министерство обороны России вызвали военного атташе США в связи с нарушением американской субмариной типа «Вирджиния» территориальных вод РФ возле курильского острова Уруп. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщает ТАСС
12 февраля сообщалось, что Российские военные засекли американскую подводную лодку возле курильского острова Уруп. Американская субмарина сначала проигнорировала требование покинуть российские территориальные воды, но, как отметили в ведомстве, после применения «соответствующих средств» вынуждена была покинуть их.