В костях динозавров обнаружили древнюю инфекцию

Группа палеонтологов из США впервые обнаружила на юго-западе штата Монтана следы древней респираторной инфекции в ископаемых костях динозавра. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

Предметом исследования стали окаменелые останки неполовозрелого диплодоцида, который представлял собой крупного травоядного динозавра-зауропода с длинной шеей, жившего приблизительно 150 миллионов лет назад. Ученые установили, что ящер был болен аспергиллезом, от которого чаще всего погибают птицы. Эта болезнь, вероятно, и послужила причиной смерти динозавра. При этом он испытывал симптомы подобные гриппу или пневмонии: потеря веса, кашель, лихорадка и затрудненное дыхание.

«Учитывая предположительные симптомы инфекции и состояние позвонков этого динозавра, ему можно было только посочувствовать. Открытие инфекции у этого ящера помогает нам проследить эволюционную историю респираторных болезней в прошлом, а также дает нам представления о типичных болезнях динозавров», — рассказал EurekAlert! один из участников раскопок, сотрудник Музея динозавров Великих равнин в США Кэри Вудрафф (Cary Woodruff).

Динозавры подобного вида имеют достаточно длинную шею, которая состоит из нескольких десятков полых позвонков. Исследователи провели анализ трех шейных позвонков и нашли аномальные костные выступы необычной структуры, которые могли сформироваться в ответ на инфекцию. Благодаря этой находке специалисты и смогли выявить заболевание у зауропода.

В октябре 2021 года палеонтологи из Великобритании, Египта и США выявили ранее неизвестное массовое вымирание млекопитающих в Африке и на Аравийском полуострове. По словам ученых, тогда в Африке вымерло около 63 процентов животных, населявших континент.