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В Народной милиции ДНР отреагировали на сообщения о мощном взрыве

Представитель Народной милиции ДНР Басурин заявил, что не слышал прогремевший взрыв

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Замначальника управления Народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин прокомментировал сообщения о прогремевшем в Донецке мощном взрыве. Реакцией на распространившиеся в СМИ сообщения он поделился в беседе с представителями Telegram-канала «Донбасс решает».

«Вы слышали? А я ничего не слышал», — заявил собеседник канала, опровергая факт взрыва.

Ранее на сообщения СМИ отреагировал и глава ДНР Денис Пушилин. Он заверил, что пока в Донецке все под контролем. «Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это еще не оно», — отметил он.

12 февраля Telegram-канал Военный обозреватель сообщил, что взрывная волна ощущалась по всему городу. При этом Telegram-канал WarGonzo указал, что взрыв мог произойти на территории, подконтрольной украинской стороне. По мнению журналистов, до Донецка могла докатиться взрывная волна.

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Варвара Кошечкина
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