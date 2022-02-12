МИД прокомментировало снятие британского флага с посольства в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала снятие британского флага с посольства в Киеве. Она назвала ситуацию частью информационно-политической провокации о якобы грядущем вторжении России на Украину. Такое заявление она сделала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live»

«Это (снятие флага — прим. «Ленты.ру») происходит, когда посольство официально прекращает свою работу. По-разному это происходит. Например, генеральное консульство России в Сан-Франциско, которое было закрыто по совершенно надуманному указу из Вашингтона, связано было с тем, что там было якобы разведывательное гнездо Российской Федерации», — заявила Захарова.

По мнению представителя МИД, вместо того, чтобы сразу заявить об эвакуации своего дипперсонала с Украины, потому что западные страны могут готовить там провокации, они начали рассказывать, что Россия вывезла посольство из Киева из-за якобы подготовки к вторжению.

Она подчеркнула, что российское посольство в Киеве продолжает работать. «А это вот все парад-алле, который является частью информационно-политической провокативной деятельности», — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что Россия оптимизирует штат загранучреждений на Украине из-за возможных провокаций Киева и третьих стран. В ведомстве отметили, что посольство и консульства на Украине продолжат выполнение своих основных функций. Об этом заявил МИД России после того, как 12 февраля источник РИА Новости сообщил о возможном отъезде сотрудников диппредставительств России с Украины.

