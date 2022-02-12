Посольство России в Киеве прокомментировало данные об отъезде дипломатов

Российские дипломатические представительства на Украине продолжают свою работу. Об этом в комментарии ТАСС заявил представитель посольства РФ в Киеве.

Он заверил, что дипломаты до сих пор выполняют свои обязанности.

12 февраля источник РИА Новости сообщил о возможном отъезде сотрудников диппредставительств России с Украины. По его словам, также появилась информация, что при записи на прием в консульства и посольство в настоящее время возникают сложности.

Ранее некоторые страны рекомендовали соотечественникам покинуть территорию Украины в ближайшее время. Южная Корея запретила своим гражданам посещать государство с 13 февраля. Великобритания объявила об эвакуации сотрудников посольства, также стало известно о намерении США вывезти своих дипломатов.

