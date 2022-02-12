Появились данные об отъезде российских дипломатов с Украины

Дипломаты и сотрудники консульств России начали покидать Украину. Об их возможном отъезде в субботу, 12 февраля, РИА Новости сообщил источник со ссылкой на заявления украинских граждан.

По его словам, также появились данные о том, что при записи на прием в консульства и посольство в настоящее время возникают сложности.

«На фоне официально объявленной рядом западных стран эвакуации это наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем», — пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что на возможность подобного развития событий в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс намекал глава МИД России Сергей Лавров — тогда данный вопрос находился в активной разработке.

Ряд стран рекомендовал своим гражданам покинуть Украину в ближайшее время. Южная Корея запретила соотечественникам посещать территорию кризисного государства с 13 января. Великобритания объявила об эвакуации сотрудников посольства, также стало известно о намерении США вывезти своих дипломатов.