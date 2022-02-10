Посольство России допустило эвакуацию части сотрудников с Украины

Российская дипмиссия допустила эвакуацию сотрудников с территории Украины. По словам представителя посольства, они прорабатывают вопрос об отъезде части персонала. Об этом сообщает ТАСС.

«Вопрос о том, чтобы неосновной персонал посольства на время покинул Украину, находится в активной проработке», — рассказали в дипмиссии.

Впервые об отъезде российских дипломатов из Киева и других украинских городов заговорил глава МИД России Сергей Лавров. Министр объяснил решение возможными планами США и Великобритании (Лавров использовал термин «англосаксы» — прим. «Ленты.ру») в отношении Украины.

На данный момент, однако, по сообщению РИА Новости, российское посольство работает в штатном режиме. Никаких решений об эвакуации не принималось, передает агентство.

Ранее некоторые европейские государства подняли вопрос об отъезде дипломатов с Украины. МИД республики заявил, что с подобными заявлениями выступили США, Великобритания, Германия и Австралия.