МИД Украины перечислил пожелавшие эвакуировать семьи дипломатов страны

Министерство иностранных дел Украины перечислило страны, уведомившие о желании эвакуировать членов семей своих дипломатов и часть работников посольств. Соответствующий комментарий опубликован на сайте ведомства.

Так, по состоянию на вечер 24 января, о планах эвакуировать или разрешить сотрудникам дипмиссий добровольно покинуть страну заявили всего четыре страны: США, Великобритания, Австралия и Германия. От остальных представленных на Украине 125 стран и международных организаций, включая представительства ЕС, ОБСЕ и НАТО, подобных уведомлений не поступало, добавили там.

Истинная причина эвакуации

Решение западных стран эвакуировать посольства из Киева является «очередным вбросом» для нагнетания обстановки. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он указал, что Запад и Украина уже не первое десятилетие воплощают план по запугиванию соседей и себя.

Вбросы об агрессии продолжаются по всему периметру. Так нельзя. Иначе скоро на улицах европейских городов будет очень много седых напуганных людей Григорий Карасин глава комитета Совета Федерации по международным делам

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков, в свою очередь, рассказал «Ленте.ру», что эвакуация американских дипломатов с Украины — результат сговора НАТО и Киева с целью поддержки агрессивных планов украинских властей в отношении Донецка и Луганска. Он также отметил, что своими действиями Вашингтон пытается «создать псевдодоказательства планов России вторгнуться на территорию Украины».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение США об эвакуации сотрудников своего посольства на Украине было странным и неумным. Она отметила, что Госдеп готовился к этому шагу заранее.

Россия остается

На Смоленской площади заверили, что российское посольство в Киеве продолжит работу в штатном режиме. Захарова отвергла слухи об эвакуации семей части сотрудников в декабре, связав их отъезд с новогодними праздниками. «Это нормальная практика», — резюмировала она.

Также продолжит работу и российское посольство в США. Посол Анатолий Антонов заявил, что сообщения в социальных сетях о начале эвакуации российских дипломатов из США в связи с ситуацией вокруг Украины являются «несусветной ложью». По его словам, все дипломаты из России в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работают в штатном режиме. Антонов подчеркнул, что никаких указаний из Москвы или Госдепа посольство не получало.

Солдаты НАТО вместо дипломатов

На фоне сообщений об эвакуации посольств Пентагон объявил о готовящейся переброске 8,5 тысячи американских военных в Европу для усиления НАТО. Официальный представитель военного ведомства Джон Кирби уточнил, что окончательное решение еще не принято, но после получения соответствующего приказа солдаты прибудут в назначенные точки в течение пяти суток.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден не планирует отправлять американские войска на Украину даже в случае вторжения сил России на ее территорию. По информации Associated Press, причина отказа Байдена от непосредственного участия в российско-украинской войне заключается в том, что Вашингтон не имеет договорных обязательств перед Киевом. «Война с Россией была бы огромной авантюрой, учитывая потенциал ее распространения на всю Европу, дестабилизации региона и эскалации до пугающей степени риска обмена ядерными ударами», — отмечает агентство.