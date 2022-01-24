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Антонов прокомментировал сообщения об эвакуации российских дипломатов из США

Посол Антонов назвал сообщения об эвакуации российских дипломатов из США несусветной ложью

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сообщения в социальных сетях о начале эвакуации российских дипломатов из США в связи с ситуацией вокруг Украины являются «несусветной ложью». Ответ Антонова на соответствующий вопрос журналиста опубликовала российская дипмиссия в Facebook.

По его словам, все дипломаты из России в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работают в штатном режиме. Антонов подчеркнул, что никаких указаний из Москвы или Госдепа посольство не получало. «Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции», — резюмировал он.

Помимо этого, посол добавил, что главной задачей на эту неделю является получение письменных ответов от Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности.

Марина Совина
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