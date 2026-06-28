Депутат Чепа: Страны АСЕАН нашли надежного партнера в лице России

Россия никогда не подводила своих партнеров, поэтому страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) повернули туда, где есть надежность, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп своим решением начать войну с Ираном предоставил России возможность укрепить сотрудничество со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Россия заполнила образовавшийся вакуум, и ей стало проще найти точки соприкосновения со странами региона на саммите в Казани.

«Во время любого кризиса любая страна, включая США и европейцев, ищут себе выгоды. Так же, как и все другие страны, которые пострадали от этой войны, начатой США и Израилем, они повернулись туда, где есть возможности и надежность. И мы никогда не подводили», — сказал Чепа.

Депутат подчеркнул, что Россия всегда выполняла взятые на себя обязательства и никогда не действовала против кого-то. Он добавил, что Россия действует в интересах двухсторонних отношений с партнерами, и те азиатские страны, которые хотели сотрудничества, нашли в этом понимание.

Ранее ВВС США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. Американские военные отметили, что удары были нанесены по распоряжению Трампа после того, как Тегеран якобы нарушил перемирие, атаковав танкер M/T Kiku возле Ормузского пролива.