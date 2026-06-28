В США рассказали о выгодной России ошибке США

RS: Война США в Иране предоставила России возможность укрепить сотрудничество с АСЕАН

Президент США Дональд Трамп своим решением начать войну с Ираном предоставил России возможность укрепить сотрудничество со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает Responsible Statecraft (RS).

«В обычных обстоятельствах саммит Россия-АСЕАН остался бы незамеченным (...) Однако в контексте глобального энергетического кризиса, вызванного войной США и Израиля против Ирана, эта встреча на этот раз имела геостратегическое значение», — говорится в материале.

Как пишет портал, страны Юго-Восточной Азии понесли серьезный ущерб от последствий ближневосточного кризиса, особенно после перекрытия Ираном Ормузского пролива. Уточняется, что поскольку США отказались оказать поддержку пострадавшим странам региона, Россия заполнила образовавшийся вакуум, и ей стало проще найти точки соприкосновения со странами региона на саммите в Казани. Кроме того, в глазах стран АСЕАН Москва выглядит более предсказуемой и надежной, чем Вашингтон.

Ранее ВВС США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. Американские военные отметили, что удары были нанесены по распоряжению Трампа после того, как Тегеран якобы нарушил перемирие, атаковав танкер M/T Kiku возле Ормузского пролива.