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14:32, 28 июня 2026Из жизни

Мужчину оштрафовали на два миллиона рублей из-за беременной любовницы

В Японии мужчину оштрафовали на 4,6 миллиона иен после того, как он обманул любовницу
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: umaruchan4678 / Shutterstock / Fotodom

В Японии суд обязал женатого мужчину выплатить более 4,6 миллиона иен (2,2 миллиона рублей) обманутой любовнице. Об этом пишет издание SoraNews24.

Мужчина познакомился с пострадавшей через общих знакомых, убедил ее, что холост, и встречался с ней около двух лет. Женщина собиралась выйти за него замуж и завести детей. Она вместе с ним прошла курс лечения от бесплодия и забеременела.

Несмотря на это, мужчина не спешил на ней жениться. В конце концов беременная любовница заподозрила неладное и потребовала объяснений. В ответ мужчина сообщил, что уже женат и у него есть дети.

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После рождения ребенка пострадавшая вместе с родителями подала иск и потребовала у мужчины 19 миллионов иен (9,3 миллиона рублей). Суд удовлетворил часть ее требований. В суде мужчина признал обман.

Ранее сообщалось, что житель Токио скрыл жену и детей от любовницы, попал под суд и лишился крупной суммы. Его обязали выплатить пострадавшей 1,5 миллиона иен.

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