09:59, 15 декабря 2025Из жизни

Мужчина скрыл жену и детей от любовницы и поплатился

Japan Today: Японец скрыл от любовницы жену и детей и лишился 1,5 миллиона йен
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Yuriko Nakao / Reuters

В Японии житель Токио скрыл жену и детей от любовницы, попал под суд и лишился крупной суммы. Об этом сообщает Japan Today.

8 декабря суд обязал японца выплатить бывшей любовнице, с которой он познакомился в интернете, 1,5 миллиона йен (766 тысяч рублей). Пострадавшая рассказала, что после знакомства состояла с мужчиной в сексуальной связи на протяжении четырех месяцев. Затем он внезапно прекратил с ней общение. Удивленная этим, женщина наняла частного детектива, который выяснил, что ее возлюбленный женат, и у него есть дети.

Оскорбленная японка обратилась в суд и заявила, что бывший любовник нарушил ее «право на целомудрие». Это понятие в японском праве, согласно которому граждане имеют право на сексуальное самоопределение, то есть вступать в интимные отношения по открытому и обоюдному согласию. При этом, в глазах японского права, если один из партнеров не сообщил другому о наличии у него других отношений или супруга, он нарушил право на целомудрие второго партнера.

Главным доказательством на процессе стал профиль японки в приложении для знакомств, где она ясно указала, что не заинтересована в отношениях с женатыми мужчинами. Суд постановил, что подсудимый должен был обратить внимание на статус профиля женщины, с которой завел роман.

Изначально пострадавшая требовала выплатить ей 7,6 миллиона йен, но в итоге ей присудили меньшую сумму. История вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Многие пользователи заявили, что выплата женщине оказалась слишком низкой, и не покрывает даже расходы на работу частного детектива и суд. Некоторые японки написали, что мужчины в приложениях для знакомств всегда врут.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Гуандун женщина едва не разбилась после того, как женатый любовник выставил ее за окно. Его жена неожиданно вернулась домой, и он не хотел скандала.

