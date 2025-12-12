Реклама

06:00, 12 декабря 2025

Мужчина выставил любовницу за окно десятого этажа в попытке скрыть интрижку от жены

В Китае женщина едва не разбилась, когда женатый любовник выставил ее за окно
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В китайской провинции Гуандун женщина едва не разбилась после того, как женатый любовник выставил ее за окно. Об этом сообщает South China Morning Post.

Неизвестная, одетая в белую мини-юбку, оказалась за окном на высоте десятого этажа. Это случилось после неожиданного возвращения жены ее любовника. Мужчина, пытаясь скрыть интрижку от супруги, заставил любовницу вылезти на подоконник, а затем на фасад.

Держась за карниз, она перебралась к водосточной трубе и попыталась начать спуск, но стала соскальзывать. Чудом удержавшись на фасаде, она сумела зацепиться за балкон девятого уровня, после чего стала стучать в окно к соседям, которые спасли ее, втащив в квартиру. Все произошедшее попало на видео, которое сняли жители соседнего дома.

Полиция пока не дала официальных комментариев в связи с происшествием.

Ранее в Китае мать двоих детей посадила их за окно высотного дома, потому что хотела досадить мужу. Услышавшая плач и крики соседка позвонила в службу спасения. К месту происшествия прибыли пожарные, которые сняли детей с кондиционера.

