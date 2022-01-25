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В Совфеде указали истинную причину эвакуации западных дипломатов из Украины

Сенатор Карасин назвал эвакуацию посольств из Киева планом Запада запугать себя и соседей

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Решение западных стран эвакуировать посольства из Киева является «очередным вбросом» для нагнетания обстановки. Такое мнение «Известиям» высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он указал, что Запад и Украина уже не первое десятилетие воплощают план по запугиванию соседей и себя. «Вбросы об агрессии продолжаются по всему периметру. Так нельзя. Иначе скоро на улицах европейских городов будет очень много седых напуганных людей», — заявил политик.

По состоянию на вечер 24 января, о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть Украину заявили всего четыре страны: США, Великобритания, Австралия и Германия. От других стран и организаций подобных уведомлений не поступало, добавили в МИД Украины.

Решение последовало на фоне призыва США начать эвакуацию семей американских дипломатов. Госдепартамент занялся разработкой мер на случай ухудшения ситуации с безопасностью граждан из-за предполагаемого вторжения и рекомендовал американцам не совершать поездки в Россию и на Украину.

Марина Совина
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