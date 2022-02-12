Госдеп США заявил о вывозе секретного оборудования из посольства в Киеве

Госдепартамент Соединенных Штатов признал, что начинает вывозить часть секретного оборудования и документации своего посольства в Киеве из-за непредсказуемости ситуации на Украине. Об этом сообщил представитель ведомства, передает РИА Новости.

«Мы во всех наших дипломатических учреждениях постоянно внимательно следим за секретным оборудованием и документацией, которые имеются в посольстве в период активной работы. У каждой дипмиссии есть инструкция о том, чтобы свести эти запасы к минимуму для поддержания нормальной работы», — сказал представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что такие шаги предпринимаются на случай непредвиденных обстоятельств.

Ранее посольство США на Украине сообщило, что Госдепартамент приказал дипломатам, не занимающим критически важные должности, покинуть Киев. Подобное решение пришлось принять из-за сообщений об увеличении численности российских военных на границе с Украиной, уточнили в посольстве.

Эвакуацию сотрудников из посольства Киева также начала Британия. МИД страны призвал соотечественников воздержаться от поездок на Украину и порекомендовал уехать находящимся там гражданам, пока коммерческий транспорт еще доступен.