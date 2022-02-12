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Госдеп США приказал дипломатам покинуть Киев

Госдеп США приказал покинуть Киев дипломатам, не занимающим критически важные должности

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Посольство США на Украине сообщило, что Госдепартамент Соединенных Штатов приказал дипломатам, не занимающим критически важные должности, покинуть Киев. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом уточняется, что основная часть команды дипломатического представительства продолжит работать в украинской столице, несмотря на сокращение персонала.

По данным посольства, подобное решение пришлось принять из-за сообщений об увеличении численности российских военных на границе с Украиной, которые «указывают на возможность военных действий».

Ранее агентство Associated Press сообщило о планах Госдепартамент США эвакуировать американское посольство в Киеве. По словам официальных лиц Соединенных Штатов, ограниченное число дипломатов могут перевести на запад Украины, чтобы США могли сохранить дипломатическое присутствие в стране.

11 февраля МИД Британии заявил о вывозе послов и призвал своих граждан воздержаться от поездок на Украину.

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Варвара Кошечкина
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