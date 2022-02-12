Россияне предстанут перед судом за похищение и убийство друга

В Иркутской области двое россиян предстанут перед судом за похищение и убийство друга. Об этом в субботу, 12 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в конце января 2021 года трое мужчин распивали алкоголь в селе Троицк. В какой-то момент между разгоряченными спиртным 39-летним и 53-летним подозреваемым возник спор с их 37-летним знакомым. Пьяные сообщники силой поместили товарища в багажник автомобиля и вывезли в лес для выяснения отношений. Однако беседы не получилось — один из похитителей выстрелил жертве в голову из охотничьего ружья.

Тело погибшего нашли лишь в начале апреля, когда сошел снег. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ и 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

25 января сообщалось, что в Иркутской области два россиянина получили сроки за жестокое убийство знакомого ради иномарки.