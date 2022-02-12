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Захарова попросила Зеленского дать информацию о нападении России на Украину

Представитель МИД РФ Захарова попросила Зеленского дать информацию о дате вторжения России

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила президента Украины Владимира Зеленского поделиться информацией о вторжении Российской Федерации на Украину. Обращение в субботу, 12 февраля, опубликовано в Telegram-канале Захаровой.

В обращении она попросила Зеленского дать информацию о нападении России на его страну, которое якобы должно начаться с 16 февраля. Она отметила, что президент и представители силового блока Украины в течение двух месяцев заявляли, что не владеют информацией о готовящемся нападении. Теперь же, по словам Захаровой, они просят неравнодушных людей поделиться такими данными.

«Уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», — написала Захарова.

12 февраля сообщалось, что президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» России на Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. После этого украинский президент Зеленский заявил, что необходимо представить доказательства того, что 16 февраля на Украину якобы планируется вторжение.

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Владимир Седов
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