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Зеленский призвал представить доказательства о планируемом вторжении на Украину

Президент Зеленский призвал предъявить доказательства о «вторжении» на Украину 16 февраля

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Необходимо представить доказательства того, что 16 февраля на Украину якобы планируется вторжение. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует ТАСС.

«Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16 числа [февраля], дайте нам, пожалуйста, такую информацию», — сказал президент.

Зеленский также счел важным для Украины быть готовой к любым шагам «с любой границы». Он добавил, что информации о возможной экскалации со стороны России стало слишком много.

Накануне датой «вторжения» России на Украину президент США Джо Байден назвал 16 февраля. Несколько официальных лиц в Америке подтвердили заявление президента. Вашингтон во время переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО предупредил союзников, что непосредственному наступлению якобы будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

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Анастасия Шейкина
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