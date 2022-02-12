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Зеленский счел важным для Украины быть готовой к любым шагам «с любой границы»

Президент Украины Зеленский заявил, что Киеву необходимо подготовиться к любым шагам

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оценил вероятность эскалации ситуации на Украине в ближайшее время и заявил, что Киеву необходимо быть готовым к любым шагам «с любой границы». Слова действующего главы государства приводит ТАСС.

Комментируя текущую обстановку в информпространстве, Зеленский счел, что информации о «глубокой полномасштабной эскалации со стороны России» стало чересчур много. При этом он призвал предоставлять доказательства якобы готовящегося 16 февраля вторжения, если таковые имеются.

«Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16 числа [февраля], дайте нам, пожалуйста, такую информацию», — добавил он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва из накачки Западом Украины вооружениями и инструкторами делает вывод, что США и Великобритания, видимо, знают о неких готовящихся силовых акциях, способных усложнить ситуацию.

12 февраля также стало известно, что бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского разработать план обороны страны на случай вторжения России. Требование было выдвинуто после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать вторжение на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр в Пекине.

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Варвара Кошечкина
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