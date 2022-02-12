В МИД России заявили о накачке Украины вооружением

Россия из накачки Западом Украины вооружениями и инструкторами делает вывод, что США и Великобритания, видимо, знают о неких готовящихся силовых акциях, способных усложнить ситуацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ей слова приводятся на сайте ведомства.

«Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине — чего стоит одна только накачка "незалежной" вооружениями и инструкторами — мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях», — отметила Захарова.

Она добавила, что Россия на этом фоне приняла решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского разработать план обороны страны на случай вторжения России. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать вторжение на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр в Пекине.