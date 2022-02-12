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В России обвинили Запад в подталкивании Украины к силовому решению в Донбассе

Дипломат Полищук считает, что Запад дает Киеву карт-бланш на силовое решение

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Поставки Западом оружия на Украину и учения НАТО негативно сказываются на урегулировании конфликта в Донбассе, сказал РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«У украинского руководства формируется ощущение, что Запад дает ему карт-бланш, свободу рук на его силовое решение» — обвинил дипломат Запад в подталкивании страны к еще большей милитаризации.

Ранее датой вторжения России на Украину президент США Джо Байден назвал 16 февраля. Вашингтон во время переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО предупредил союзников, что непосредственному наступлению якобы будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

12 февраля также стало известно, что бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского разработать план обороны страны на случай вторжения России.

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Платон Щукин
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