Байден предупредил Путина о последствиях вторжения на Украину

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предупредил Москву о последствиях вторжения на Украину. Об этом говорится на сайте Белого дома.

По его словам, Вашингтон вместе с союзниками обеспечат Москве серьезные и решительные последствия в случае обострения ситуации на Украине. Он отметил, что Россия рискует ослабить свои позиции.

Байден добавил, что Соединенные Штаты готовы заниматься дипломатией, координируя действия с союзниками и партнерами, однако в такой же степени присутствует готовность к «другим сценариям». Политик «четко дал понять», что реакция Вашингтона в случае вторжения последует быстро и решительно.

Ранее в Кремле рассказали о договоренности Путина и Байдена. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президенты договорились о продолжении контактов РФ и США. «Президенты условились продолжить контакты на различных уровнях по всем затронутым сегодня в телефонном разговоре вопросам», — сказал он.

