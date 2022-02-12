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Спорт

Российские лыжницы стали олимпийскими чемпионками в эстафете

Российские лыжницы выиграли золото в эстафете четыре по пять километров на Олимпиаде-2022

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские лыжницы стали олимпийскими чемпионками в эстафете четыре по пять километров на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В составе российской команды выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Они прошли дистанцию за 53 минуты 41 секунду и выиграли золото. Вторыми стали немки Катерина Саурбрей, Катарина Хенниг, Виктория Карл, Софие Крель, отставшие от россиянок на 18,2 секунды. Третье место заняли шведки Майя Далквист, Эбба Андрессон, Фрида Карлссон и Юнна Сундлинг с отставанием в 20,7 секунды.

На счету российской лыжной команды теперь шесть медалей Игр в Пекине. У женщин серебро в скиатлоне завоевывала Непряева. Золото на счету Александра Большунова в той же дисциплине.

Мужская лыжная эстафета состоится 13 февраля. Гонка начнется в 10:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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