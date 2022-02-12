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Трое россиян сели за помощь Навальному в получении выписок с телефонных счетов

В Туле три соратника Навального сели в колонию за нелегальное получение информации

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Туле трое россиян осуждены за помощь учредителю ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексею Навальному в получении выписок с телефонных счетов. Об этом в субботу, 12 февраля, со ссылкой на Центральный районный суд Тулы сообщает ТАСС.

Их признали виновными в нелегальном получении информации и подделке документов. Как установил суд, представляясь сотрудниками правоохранительных органов осужденные незаконно получали выписки с телефонных счетов и предоставляли Навальному доступ к информации, составляющей тайну телефонных переговоров граждан

Соратники Навального Игорь Зайцев и Петр Катков получили по два года колонии поселения и штраф в 90 тысяч рублей, их сообщник Александр Зеленцов получил четыре года колонии строгого режима.

3 февраля сообщалось, что Лефортовский суд зарегистрировал новое дело против Алексея Навального. Он обвиняется по эпизодам мошенничества и двум эпизодам обвинения в неуважении к суду.

25 января Росфинмониторинг включил Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов.

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Владимир Седов
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