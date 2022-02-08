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Назначена дата рассмотрения нового дела в отношении Навального

Лефортовский суд рассмотрит дело по обвинению Алексея Навального в хищении 15 февраля

Максим Шеметов / Reuters

Новое уголовное дело в отношении учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального начнет рассматриваться 15 февраля, сообщили ТАСС в Лефортовском суде Москвы.

Рассмотрение дела по четырем эпизодам обвинения в мошенничестве и двум эпизодам обвинения в неуважении к суду назначено на 10:00. В суд дело поступило 3 февраля.

Навального обвиняют в хищении 350 миллионов рублей, собиравшихся для ФБК. Неуважение к суду вменяется находящемуся в колонии Навальному из-за оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

В январе этого года Росфинмониторинг включил Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов.

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Антон Похиляк
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