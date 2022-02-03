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В суд поступило новое дело против Алексея Навального

Лефортовский суд зарегистрировал новое уголовное дело против Алексея Навального

Фото: Shutterstock

Новое дело против учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального поступило в Лефортовский суд Москвы. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным суда, Навальному вменяется мошенничество и неуважение к суду. Следствие полагает, что он похитил и потратил на личные нужды 350 миллионов рублей, собиравшиеся для запрещенного в России ФБК. «Уголовное дело зарегистрировано, дата начала его рассмотрения пока не назначена»,— заявили в Лефортовском суде Москвы.

Неуважение к суду вменяется Навальному из-за оскорбления судьи Веры Акимовой, выносивший приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. 20 февраля 2021 года по этому делу его приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей в пользу государства

25 января Росфинмониторинг включил Навального в перечень террористов и экстремистов. В список попали его ближайшие сторонники, также ставшие фигурантами дела об экстремизме: Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров и Руслан Шаведдинов.

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Владимир Седов
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