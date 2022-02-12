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Сын Шахназарова прокомментировал новость о судебных разбирательствах отца

Сын Шахназарова Иван заявил, что первый раз слышит о суде отца с дочерью из-за квартиры
Карен Шахназаров

Карен Шахназаров. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сын российского режиссера и генерального директора киностудии «Мосфильм» Карена Шахназарова, режиссер Иван Шахназаров прокомментировал новость о судебных разбирательствах отца с дочерью Анной из-за квартиры в центре Москвы. В беседе с KP.RU он заявил, что первый раз слышит об этом.

«Ничего не знаю ни о каком суде. Думаю, скорее всего, это неправда. Почти уверен», — ответил он на соответствующие вопросы журналистов.

При этом издание отмечает, что не нашло подтверждения информации о разбирательстве на сайте Мосгорсуда. Тогда журналисты связались с самим гендиректором «Мосфильма». «Я ничего не комментирую», — ответил Шахназаров, при этом не опровергнув ранее появившуюся в Telegram-каналах информацию.

По подсчетам журналистов, квартира на Патриарших прудах, половину которой якобы пытается отсудить Шахназаров, может стоить более 130 миллионов рублей.

Ранее о том, что режиссер хочет отсудить у дочери Анны часть квартиры в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. Отмечалось, что сценарист судится с 36-летней наследницей из-за прав на половину жилья. Подробности разбирательства сейчас неизвестны.

Анна Шахназарова росла в США и до конца нулевых не виделась с режиссером. В настоящий момент женщина живет в Москве. От другой жены у гендиректора «Мосфильма» есть двое сыновей — Иван и Василий.

Дарья Кучерявых
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