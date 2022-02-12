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Артиллерийские дивизионы из России и Белоруссии ударили по условному врагу

Минобороны: артиллеристы нанесли ракетные удары по «врагу» на учениях «Союзная решимость»

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Министерство обороны России сообщило, что сводные дивизионы артиллеристов из России и Белоруссии в рамках учений «Союзная решимость-2022» нанесли удары по позициям условного врага. Об этом пишут «Известия».

Маневры проходили на полигоне Осиповичский в Могилевской области Белоруссии. Уточняется, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) совершили марш в назначенные районы, в кратчайшие сроки заняли неподготовленные огневые позиции и выполнили залп по району сосредоточения незаконного вооруженного формирования.

В ведомстве отметили, что управление огнем РСЗО, разведка целей и визуальное наблюдение осуществлялись с помощью беспилотных летательных аппаратов. Также в ходе учений военные тренировали смену боевых позиций.

Ранее Минобороны сообщило, что истребители Су-35с поразили цели на учениях «Союзная решимость». Также самолеты выполнили воздушное патрулирование вдоль границы Союзного государства.

Ксения Назарова
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