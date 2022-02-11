Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российские истребители в Белоруссии поразили условного воздушного нарушителя

Минобороны сообщило, что истребители Су-35с поразили цели на учениях «Союзная решимость»

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что российские истребители Су-35с в ходе учений «Союзная решимость» в Белоруссии поразили цель – условного воздушного нарушителя. Об этом сообщает РИА Новости.

По легенде операции, боевые расчеты противовоздушной обороны Восточного военного округа во время боевого дежурства заметили приближающийся объект, не отвечающий на запросы.

Для перехвата были подняты дежурные по ПВО истребители Су-35с ВКС России. «После взлета российские летчики выполнили захват и условное уничтожение воздушной цели», — добавили в Минобороны.

Также самолеты выполнили воздушное патрулирование вдоль границы Союзного государства.

Ранее Минобороны сообщило, что расчеты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка Восточного военного округа заступили на боевое дежурство в Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Девятичасовые переговоры в «нормандском формате» закончились безрезультатно
Мировая экономика столкнулась с новой угрозой
В России оценили уровень закредитованности граждан
Парень проигнорировал зуд в ухе и обнаружил в нем неприятную находку
Генерал ВСУ назвал украинскую армию «бумажной»
На Камчатке найдено тело второго погибшего при крушении Ан-2
Западным руководителям предрекли визиты в Москву с мешками денег
Россиянка неделю отдыхала в Египте за 40 тысяч рублей и рассказала о тратах
Байден перепутал Украину с Афганистаном
Российские истребители в Белоруссии поразили условного воздушного нарушителя
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.