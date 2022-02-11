Российские истребители в Белоруссии поразили условного воздушного нарушителя

Министерство обороны России сообщило, что российские истребители Су-35с в ходе учений «Союзная решимость» в Белоруссии поразили цель – условного воздушного нарушителя. Об этом сообщает РИА Новости.

По легенде операции, боевые расчеты противовоздушной обороны Восточного военного округа во время боевого дежурства заметили приближающийся объект, не отвечающий на запросы.

Для перехвата были подняты дежурные по ПВО истребители Су-35с ВКС России. «После взлета российские летчики выполнили захват и условное уничтожение воздушной цели», — добавили в Минобороны.

Также самолеты выполнили воздушное патрулирование вдоль границы Союзного государства.

Ранее Минобороны сообщило, что расчеты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка Восточного военного округа заступили на боевое дежурство в Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

