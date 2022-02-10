Российские ЗРК С-400 заступили на боевое дежурство в Белоруссии

Расчеты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка Восточного военного округа заступили на боевое дежурство в Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

4 февраля стало известно, что ЗРК С-400 прибыл на полигон Брестской области Белоруссии. «Дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл на полигон в Брестской области Республики Беларусь», — сообщили в ведомстве.

В конце января перебазирование в Белоруссию для учений завершили российские истребители Су-35С Восточного военного округа. Экипажи вылетели с аэродрома в Хабаровском крае и преодолели расстояние около восьми тысяч километров.