Российский С-400 прибыл на полигон под Брестом в рамках учений

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» прибыл на полигон Брестской области Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

«Дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл на полигон в Брестской области Республики Беларусь», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время расчеты проводят маскировку стартовых позиций и командных пунктов, а также техническое обслуживание техники с целью подготовки к заступлению на боевое дежурство в составе средств противовоздушной обороны Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

3 февраля в Минобороны сообщили, что С-400 прибыл в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства.

Ранее стало известно, что российские и белорусские артиллеристы отработали уничтожение условного противника «Градами». Военные использовали минометы, реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и самоходные гаубицы для нанесения ударов по целям на полигоне «Брестский».