В Турции заявили о получении опровергающих вторжение России на Украину данных

Турция получила от источников в России и Белоруссии опровержения заявлений о готовящемся вторжении на Украину. Также Анкара считает нереалистичным вторжение РФ на Украину, когда Москва ведет переговоры с НАТО по гарантиям безопасности. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в эфире телеканала CNN Türk.

Он напомнил, что западные СМИ ранее заявили о якобы готовящемся вторжении на Украину, а США неоднократно обратили внимание на возможность начала крупномасштабной войны в короткие сроки. При этом источники министра в России и Белоруссии информацию опровергли.

«Белорусские источники также отрицают возможность нападения на Украину через Белоруссию. Нам нужно сосредоточиться на снижении напряженности. У России и НАТО ведется переписка [по гарантиям безопасности]», — добавил глава МИД Турции, отметив, что было бы неправильно, если бы Россия попыталась совершить такое вторжение, пока продолжается этот процесс.

Помимо этого, Чавушоглу подтвердил готовность Анкары провести встречу Путина и Зеленского на своей территории. Он добавил, что положительных или отрицательных ответов от России на данный момент не было.