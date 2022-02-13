Чешский депутат назвал больными авторов вбросов о вторжении России

Депутат чешского парламента Радован Вих назвал больными авторов публикации в Twitter-аккаунте телеканала CT24 о «приближении российского вторжения» на Украину. Такое мнение политик высказал в комментариях.

По мнению Виха, распространяемая СМИ информация о планах России напасть на Украину является взбросом. «Вы совсем больные. Россия не собирается нападать на коррумпированную и контролируемую олигархами Украину. И перестаньте наконец защищать "хороших" американских миротворцев. Путин, напоминаю, все еще на своей территории, а США и НАТО уже не знают, куда им деться», — написал Вих в комментариях.

6 февраля президент Чехии Милош Земан заявил, что Прага против отправки военных НАТО на Украину. Он напомнил, что Украина не является частью НАТО, а потому, по его мнению, направление военнослужащих туда от имени объединения он считает нецелесообразным.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о планах «вторжения» России на Украину. Дипломат отметила, что провокации, дезинформация и угрозы являются излюбленным методом Вашингтона для решения собственных проблем.