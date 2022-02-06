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Озвучена позиция Чехии по отправке военных НАТО на Украину

Президент Чехии Милош Земан заявил, что Прага против отправки военных НАТО на Украину

Фото: Reuters

Президент Чехии Милош Земан заявил, что Прага против отправки военных НАТО на Украину. Такую позицию республики, как сообщает ТАСС, глава страны озвучил в интервью CNN Prima News.

«Украина не является частью НАТО, и поэтому направление наших военнослужащих туда я считаю нецелесообразным», — констатировал Земан.

Глава Чехии добавил, что считает сложившуюся на востоке Европы ситуацию вербальным противостоянием и выразил надежду, что оно не перейдет в военную плоскость. Земан добавил, что Россия «не сошла с ума», и Кремль не может не понимать, что нападение на Украину серьезно навредит экономике страны.

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Артур Галеев
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