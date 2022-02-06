Озвучена позиция Чехии по отправке военных НАТО на Украину
Президент Чехии Милош Земан заявил, что Прага против отправки военных НАТО на Украину
Президент Чехии Милош Земан заявил, что Прага против отправки военных НАТО на Украину. Такую позицию республики, как сообщает ТАСС, глава страны озвучил в интервью CNN Prima News.
«Украина не является частью НАТО, и поэтому направление наших военнослужащих туда я считаю нецелесообразным», — констатировал Земан.
Глава Чехии добавил, что считает сложившуюся на востоке Европы ситуацию вербальным противостоянием и выразил надежду, что оно не перейдет в военную плоскость. Земан добавил, что Россия «не сошла с ума», и Кремль не может не понимать, что нападение на Украину серьезно навредит экономике страны.