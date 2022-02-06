В Чехии заявили об отсутствии доказательств роли России во взрывах на складах

Контрразведка Чехии не располагает доказательствами того, что российские спецслужбы проникли на склады во Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы. В причастности к ним обвинили Москву. Об отсутствии соответствующих данных заявил президент Чехии Милош Земан в интервью для телеканала CNN Prima NEWS.

«Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей, что российские агенты были на территории [военных] складов во Врбетице», — сказал он.