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В Чехии заявили об отсутствии доказательств роли России во взрывах на складах

Президент Чехии Земан: нет доказательств, что спецслужбы РФ проникли на склады во Врбетице

Фото: NurPhoto / Getty Images

Контрразведка Чехии не располагает доказательствами того, что российские спецслужбы проникли на склады во Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы. В причастности к ним обвинили Москву. Об отсутствии соответствующих данных заявил президент Чехии Милош Земан в интервью для телеканала CNN Prima NEWS.

«Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей, что российские агенты были на территории [военных] складов во Врбетице», — сказал он.

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Варвара Кошечкина
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