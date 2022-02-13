Самолеты продолжили летать над Украиной на фоне закрытия воздушного пространства

Международные рейсы продолжили полеты на Украину и посадки в Киеве и Борисполе, несмотря на новости о закрытии воздушного пространства над страной. Об этом стало известно из показаний сервиса Flightradar24.

В настоящий момент на посадку в Борисполе заходят гражданские самолеты из Вены и Дубая. В Киеве готовится к вылету самолет в польский город Катовице, а над украинской территорией пролетает рейс из Москвы в Кишинев. Кроме того, по направлению к Киеву в зоне украинского воздушного пространства двигаются рейсы из Милана, Стокгольма и Парижа.

13 февраля появилось сообщение о том, что рейс украинской авиакомпания SkyUp с острова Мадейра в Киев совершил посадку в Кишиневе «в связи с ситуацией в стране». Во время полета экипажу самолета сообщили, что «в связи с ситуацией в Украине лизингодатель борта запретил посадку судна в Украине».

Ранее стало известно, что Украина полностью закроет воздушное пространство для самолетов с 14 февраля на фоне действий западных страховых компаний. «Ни один самолет не вылетит и не взлетит из Украины примерно с середины дня понедельника», — заявил источник.