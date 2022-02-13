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Лизингодатель закрыл воздушное пространство Украины для авиакомпании SkyUp

Лизингодатель запретил SkyUp Airlines посадку рейса в Киеве «в связи с ситуацией в стране»

Фото: Shutterstock

Рейс украинской авиакомпания SkyUp с острова Мадейра в Киев совершил посадку в Кишиневе «в связи с ситуацией в стране», сообщает журнал «Новое время» с ссылкой на пассажирку рейса.

«Во время полета нам сообщили, что в связи с ситуацией в Украине лизингодатель борта запретил посадку судна в Украине», — рассказала одна из пассажирок рейса Ольга Руднева.

Как стало известно из комментариев на странице компании в Facebook, пассажиров обещали везти автобусами в Киев, «но уже полтора часа никакого транспорта нет».

Ранее сообщалось, что Украина полностью закроет воздушное пространство для самолетов с 14 февраля на фоне действий западных страховых компаний. «Ни один самолет не вылетит и не взлетит из Украины примерно с середины дня понедельника», — заявил источник.

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Дмитрий Сотак
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