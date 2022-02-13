На протесты во Франции вышли более 32 тысяч человек

Более 32 тысяч человек вышли на протесты против ковидных ограничений во Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на главу МВД Жеральда Дарманена.

По его словам, полиция задержала 54 протестующих. Силовикам пришлось неоднократно применить слезоточивый газ.

Несмотря запрет властей Парижа проводить акцию, часть автоколонны под названием «Конвой свободы», въехала на Елисейские Поля.

Ранее в канадском городе Виннипеге четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля на участников акции протеста против коронавирусных ограничений. По словам очевидцев, джип Patriot въехал в толпу, сбил четырех человек, после чего на большой скорости скрылся с места происшествия.

1 февраля сообщалось, что протестующие, устроившие митинг в Праге против коронавирусных ограничений, принесли семь виселиц к зданию нижней палаты парламента. По словам демонстрантов, они символизируют удушающее влияние ограничительных мер на обычных граждан Чехии и на местных предпринимателей.

