В Канаде на акции протеста внедорожник въехал в толпу и сбил четырех человек

В канадском городе Виннипеге четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля на участников акции протеста против коронавирусных ограничений. Об этом сообщает телеканал CTV.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 4 февраля. По словам очевидцев, джип Patriot въехал в толпу, сбил четырех человек, после чего на большой скорости скрылся с места происшествия.

Полицейские задержали водителя внедорожника. Им оказался 42-летний мужчина, чье имя не разглашается. По данным телеканала, его поступок может не иметь отношения к проходящим в стране протестам. Против мужчины выдвинуто несколько обвинений, в том числе нападение с применением оружия, опасную эксплуатацию транспортного средства и оставление места ДТП.

Уточняется, что трем пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. Одного пострадавшего госпитализировали.

Ранее в США машина сбила репортершу телеканала WSAZ Тори Йорги (Tori Yorgey) в прямом эфире. Видео произошедшего было опубликовано в сети. В ролике можно увидеть, что автомобиль наехал на женщину прямо во время репортажа, от удара она упала. Однако уже через несколько секунд после аварии журналистка встала на ноги и продолжила вести эфир.