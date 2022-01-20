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Журналистку сбила машина во время прямого эфира

В США машина наехала на репортера канала WSAZ Тори Йорги в прямом эфире

В США машина сбила репортершу телеканала WSAZ Тори Йорги (Tori Yorgey) в прямом эфире. Видео случившегося опубликовал у себя в Twitter американский журналист Ли Кей Говард (Lee K. Howard) в четверг, 20 января.

В ролике можно увидеть, что автомобиль наехал на женщину прямо во время репортажа, от удара она упала. Однако уже через несколько секунд после аварии журналистка встала на ноги и продолжила вести эфир. «Меня только что сбила машина, но я в порядке», — заявила она и добавила, что у нее перед глазами пронеслась вся жизнь.

Репортерша заверила, что не получила серьезных травм. По словам Йорги, это не первая ее авария: в студенческие годы американку уже сбивала машина.

«Вот это да, на этого репортера наехал автомобиль в прямом эфире, но она встала, чтобы завершить репортаж», — подписал ролик Говард.

Ранее сообщалось, что падающее световое оборудование чуть не убило репортера канала «Би-би-си» во время прямого эфира. Журналист среагировал на него немедленно: мужчина поймал установку и поставил ее на нужное место, а затем продолжил вести эфир.

Евгения Наумова
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