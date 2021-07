Световое оборудование чуть не убило репортера в прямом эфире

Darren Holes @DarrenHoles

Световое оборудование чуть не убило репортера телеканала Джеймса Шоу во время прямого эфира, пишет The Sun. Во время выпуска новостей BBC News at Six корреспондент, находящийся в Глазго, Шотландия, появился в прямом эфире, чтобы рассказать о новых ограничениях, связанных с распространением коронавируса в стране.

Телеведущая из студии начала задавать журналисту вопросы. «Шотландия, безусловно, более осторожно подходит к ослаблению ограничений, чем Англия», — начал Шоу. Внезапно в кадре появилось падающее световое оборудование. Репортер ВВС среагировал на наклонившуюся к нему установку немедленно. Он поймал ее и поставил на нужное место, а затем продолжил освещать события в Шотландии. «Со следующего понедельника ограничения будут несколько смягчены», — рассказал он.

Видео, на котором журналист ВВС ловит падающее на него световое оборудование, опубликовано в Twitter. Поклонники знаменитости написали в комментариях, что поражены скоростью его реакции. «Ты должен был быть вратарем!» — написали они ему. «Навыки!» — посмеялись в Сети. «Это блестящий улов, Джеймс!» — поддержали журналиста.

