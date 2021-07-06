Украинские ведущие прогноза погоды разделись в эфире

В эфире полтавского кабельного телеканала poltavske.tv (PTV) появились несколько раздетых по пояс ведущих прогноза погоды. Выпуски украинской передачи доступны на YouTube.

Руководство канала устроило кастинг на роль полуобнаженного ведущего. Первым претендентом на эту роль стал Александр Таган, который попал в эфир телеканала 16 июня. Он вещал в расстегнутой белой рубашке, под которой не было футболки. Спустя две недели его заменил Сергей Фалилеев — мужчина со спортивным телосложением, стоявший перед камерой с оголенным торсом. 6 июля свои силы опробовал третий кандидат — Олег Килюшик.

«Было бы нечестно, если бы погоду вели только девушки, согласитесь? Поэтому мы в поисках идеального кандидата на роль ведущего прогноза погоды на PTV. Двое ребят уже попробовали свои силы. Но мы не останавливаемся и продолжаем поиски», — написали представители телеканала в описании к ролику с участием Килюшика на YouTube.

Ранее сообщалось, как американский ведущий прогноза погоды Боб Барнард (Bob Barnard) вел репортаж с улицы Северной Вирджинии (регион в штате Вирджиния), рассказывая о заморозках. Внезапно к мужчине подбежал щенок, вылизал его лицо и тем самым сорвал прямой эфир.