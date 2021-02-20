Щенок вылизал лицо ведущему прогноза погоды и сорвал прямой эфир

Американский ведущий прогноза погоды Боб Барнард (Bob Barnard) вел репортаж с улицы Северной Вирджинии (регион в штате Вирджиния), рассказывая о заморозках. В один момент к нему подбежал щенок, который сорвал прямой эфир. Ролик доступен на YouTube-странице телеканала Fox 5.

Барнард шел по дороге. Он увидел щенка и поднял его на руки, прервав рассказ о погоде. «Забудьте о людях, с которыми мы разговаривали ранее. Я хочу узнать все об этой собаке», — пошутил репортер, рассмешив соведущих из студии. Собака пыталась вырваться из его рук, но одновременно с этим вылизывала лицо и уши синоптика.

Спустя несколько мгновений к Барнарду подбежала взволнованная хозяйка щенка. Она объяснила, что ее питомец сбежал со двора, неожиданно перепрыгнув через ограду. Ведущий вернул собаку владельцу и закончил репортаж.

Ранее в сети прославилась американская ведущая прогноза погоды Лесли Лопес (Leslie Lopez). Она едва не сорвала прямой эфир, когда ее 10-месячный сын ворвался в кадр и обнял мать.