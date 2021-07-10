Избивший россиянку блогер оказался готов отработать наказание официантом

Избивший россиянку блогер Андрей Бурим, известный как Mellstroy, был приговорен судом к шести месяцам исправительных работ. Он официально нигде не трудоустроен, но оказался готов пойти работать официантом, рассказал его адвокат Вадим Туров, передают «Известия».

«Андрей устроится на работу, нет проблем. Приговор в любом случае будет исполняться. Если у человека нет работы, ему дадут стены в подъезде красить или деревья подстригать. У Мелстроя нет специальности, но он может пойти работать официантом — это лучше, чем красить стены», — отметил юрист.

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По его словам, Mellstroy спокойно относится к предстоящим обязательным работам. Туров пояснил, что защита блогера просила суд признать, что в его действиях нет уголовного состава, а только административный. Кроме того, не была учтена психолингвистическая экспертиза, которая подтвердила, что Бурима спровоцировали. Адвокат намерен обжаловать приговор. Хотя его доверитель на этом не настаивает, непримиримая позиция потерпевшей к этому вынуждает, заключил он.

Пострадавшая модель Алена Ефремова также не согласна с решением судьи, рассказал юрист Антон Жаров. Он отметил, что девушка настаивает на тюремном заключении для избившего ее стримера. Кроме того, она требовала компенсацию в 10 миллионов рублей, однако ей присудили только 50 тысяч. «Я считаю, что это издевательство над правосудием и ошеломительная новость для всех российских женщин, которых теперь очень недорого можно бить в прямом эфире головой об стол», — подчеркнул адвокат.

По словам Жарова, потерпевшая испытала страдания, отразившиеся на ее нервной системе, что подтверждено экспертизой, однако суд документ не принял, сославшись на то, что он не оформлен по нормам закона. Кроме того, имя модели теперь связано с негативным контекстом, поэтому ей сложно получить контракты. Юрист пообещал доверительнице, что ее обидчик получит заслуженное наказание. Он уверен, что Бурим должен отправиться в тюрьму.

9 июня блогеру Андрею Буриму, известному в сети под псевдонимом Mellstroy, вынесли приговор за избиение россиянки во время стрима. Мировой суд Пресненского района Москвы приговорил мужчину к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов зарплаты. Кроме того, Бурим обязан выплатить пострадавшей 72 444 рубля.

19 октября Андрей Бурим избил российскую модель Алену Ефремову во время стрима. Мужчина несколько раз ударил девушку головой о стол и разбил ей лицо. На следующий день администрация видеохостинга YouTube заблокировала канал Бурима. Однако стример продолжил вести прямые трансляции на других страницах.

