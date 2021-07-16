Блогершу задержали во время прямого эфира

Кубинская YouTube-блогерша по имени Дина Фернандес (Dina Fernandez), известная в сети под псевдонимом Дина Старз (Dina Stars), была задержана во время прямого эфира. Об этом сообщает CNN.

Фернандес вместе с певцом Йотуэлем (Yotuel) давала интервью испанскому телеканалу Canal 4. Разговор был посвящен антиправительственным протестам на Кубе.

Блогерша, рассказывавшая о митингах, внезапно прервала интервью и сказала: «Силы безопасности государства здесь. Мне нужно идти». Затем девушка отдала свой компьютер другу, который отнес его в другую комнату, оставив камеру и микрофон включенными. На заднем плане были слышны мужские голоса, но разобрать сказанное было сложно.

Через несколько минут девушка вернулась и сказала интервьюеру, что ее попросили пройти за полицейскими. Момент задержания не попал на видео, но, по данным издания, к девушке применили силу.

«Я возлагаю на правительство ответственность за все, что может со мной случиться», — заявила задержанная. Представители CNN направили запрос кубинским властями по ситуации с Фернандес, но не получили ответа.

12 июля стало известно, что власти Кубы объявили в стране режим чрезвычайного положения на фоне массовых протестов против правящей Коммунистической партии, вспыхнувших впервые за много лет. Противники действующей власти требуют проведения свободных выборов и более решительных действий по борьбе с пандемией COVID-19. На фоне акций в столицу страны ввели войска и дополнительные подразделения сил безопасности.