Протестующие в Праге устроили митинг против коронавирусных мер с виселицами

Протестующие, устроившие митинг в Праге против коронавирусных ограничений, принесли семь виселиц к зданию нижней палаты парламента. По словам демонстрантов, они символизируют удушающее влияние ограничительных мер на обычных граждан Чехии и на местных предпринимателей. Об этом пишет издание Idnes.

В акции, состоявшейся 1 февраля, приняли участие около 1500 человек. По данным Idnes, в ходе протестов митингующие нападали на полицию, при этом стражи правопорядка также давали жесткий отпор.

В Чехии задумываются о том, чтобы принять новые противоэпидемические меры и заранее зафиксировать их в законе. Против этого предложения выступают депутаты от оппозиционных движений и часть чешского населения, которые считают введение подобных мер диктатурой.