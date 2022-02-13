Действия фрегата ВМФ России при приближении американской субмарины объяснили

Сообщение о нарушении российских территориальных вод, которое поступило от фрегата ВМФ России «Маршал Шапошников» при приближении субмарины ВМС США «Вирджиния», можно сравнить с предупредительным выстрелом в воздух. Таким образом действия российского корабля объяснил ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин, передает телеканал «Звезда».

«Для этого есть специальные бомбометные установки, которые запускают гранаты, которые показывают подводникам, что их обложили, собственно, красным флажками и, если они не будут принимать каких-то решений, дальнейший шаг — это прямое поражение этого объекта», — заявил Литовкин.

12 февраля сообщалось, что Российские военные засекли американскую подводную лодку возле курильского острова Уруп. Американская субмарина сначала проигнорировала требование покинуть российские территориальные воды, но, как отметили в ведомстве, после применения «соответствующих средств» вынуждена была покинуть их.

В связи с инцидентом в Министерство обороны России вызвали военного атташе США.